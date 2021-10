Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den FC Schalke 04

Die Ausgangslange: Sieben Punkte hat Hannover 96 aus den vergangenen vier Spielen einfahren können. Vor der Länderspielpause erkämpfte sich das Team von Jan Zimmermann ein 0:0 beim 1. FC Nürnberg. Die Tendenz bei 96 zeigt aktuell nach oben, auch spielerisch geht es bergauf. Trotzdem stecken die Roten - vor allem aufgrund des schwachen Saisonstarts - im unteren Drittel der zweiten Bundesliga fest. Und mit dem FC Schalke 04 wartet nun ein starker Gegner. Anzeige Die Königsblauen scheinen endgültig in der 2. Bundesliga angekommen zu sein und haben vier der letzten fünf Begegnungen für sich entscheiden können. Aktuell steht das Team von Dimitrios Grammozis auf dem vierten Platz, mit einem Sieg in Hannover würde Platz zwei winken. Bei einem Erfolg mit sechs Toren Unterschied würde S04 sogar an die Tabellenspitze springen.

Die Statistik: Nur acht der 80 Duelle zwischen 96 und Schalke gab’s in der 2. Liga. Da blieb Schalke mit vier Siegen bei vier Remis ungeschlagen. Beim letzten Zweitligaspiel im Mai 1991 (1:1) stand Jens Lehmann im Schalker Tor. Von den 80 Pflichtspielen gewann Schalke 45, 96 nur 19. Grammozis hat mit Darmstadt seine beiden Spiele gegen 96 gewonnen (Heimbilanz 2. Liga: 0/2/2). Personalsituation bei 96: Hannover 96 muss im Heimspiel gegen Schalke 04 definitiv auf Philipp Ochs und Marc Lamti verzichten. Sei Muroya (Japan) und Florent Muslija (Kosovo) kehrten erst am Mittwoch von ihren Länderspielreisen zurück. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Niklas Hult, der am Donnerstag über Unwohlsein klagte. Fällt er aus, könnte er von Sommerneuzugang Luka Krajnc ersetzt werden. Personalsituation bei Schalke: Schalke 04 kann nach wie vor nicht auf Kapitän Danny Latza, der sich am ersten Spieltag gegen den HSV verletzte, zurückgreifen. Zudem werden auch Michael Langer, Blendi Idrizi und der Ex-96er Salif Sané ausfallen. Victor Pálsson hingegen wird nach abgesessener Rotsperre vermutlich in die Startelf zurückkehren. Das sagt 96-Coach Jan Zimmermann: "Sie (Schalke 04, Anm. d. Red.) haben in allen Spielen gezeigt, dass sie einen Top-Torjäger haben und aus wenigen Situationen viel machen können. Sie haben aber auch gezeigt, dass sie anfällig sind in manchen Situationen. Wir hatten jetzt Zeit, noch mal an ein paar Stellschrauben zu arbeiten. Wir fühlen uns gut vorbereitet und selbstbewusst. Und wir erwarten Schalke selber hier sehr motiviert."



Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©