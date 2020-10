2500 Tickets sind zu haben: 96 startet freien Vorverkauf für Düsseldorf-Heimspiel

Den Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig haben 7300 Fans von Hannover 96 in der HDI-Arena verfolgt. 2500 der aktuell maximal verfügbaren 9800 Plätze blieben leer. Am Donnerstag (10 Uhr) gehen diese Tickets nun in den freien Verkauf. Erhältlich sind sie ausschließlich online und für jeweils zwei Personen.