Plan für Kiel: 96-Coach Christoph Dabrowski setzt auf „talentfreie Bereiche“

So deutlich wie Christoph Dabrowski hat noch kein 96-Trainer die Kerntugenden für die 2. Liga auf den Punkt gebracht. Da­brows­ki kleidete seine Pläne für das Spiel gegen Kiel in folgende Worte: „Meine Mannschaft muss in den talentfreien Bereichen maximal un­ter­wegs sein, dann sind wir eine gute Mannschaft.“ Damit setzt der Trainer in al­ler Öffentlichkeit einen Schlusspunkt hinter das Märchen, 96 könne jeden Gegner der Liga nur deshalb schlagen, weil so hohe Qualität im Kader stecke.

Diese Deutung wird ligaweit vor allem vom gegnerischen Trainer jede Woche wieder neu besungen. 96 besitze Ausnahmespieler, die es mal waren oder mal werden. Mag sein. Dabrowski will aber keine Unterschiedsspieler, sondern eine Unterschiedsmannschaft für die Liga. Der 96-Trainer erklärt nach seiner Talentfrei-Formulierung, was er meint: „Die Ba­sics, das ist eine Geschlossenheit als Gruppe, eine Be­reit­schaft, maximal zu investieren, und eine hohe In­ten­si­tät gepaart mit einer Portion Aggressivität. Wenn wir in dieser Bereichen gut sind oder besser als der Gegner, dann sind wir in der Lage, gegen jede Mannschaft Er­geb­nis­se zu erzielen.“