Bijol, Elez oder Frantz: Wer räumt gegen den HSV für 96 vor der Viererkette auf?

Jaka Bijol ist mit drei Länderspieleinsätzen in den Knochen am Mittwoch nach Hannover zurückgekehrt. Ein Startelfeinsatz gegen den HSV ist äußerst fraglich, der Sechser wird aber "mit Sicherheit im Kader sein", so 96-Trainer Kenan Kocak bereits. Erste Alternativen sind Josip Elez und Mike Frantz.