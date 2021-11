Weihnachtsendspurt nötig: Mann will Abstand, 96-Boss Kind fordert "Turnaround"

Mittlerweile dürften sich die Spieler von Hannover 96 erholt haben vom intensiven Lauftraining am vergangenen Freitag. Sie durften ja für zwei Tage die Beine hochlegen, Samstag und Sonntag war frei. Erst am Montag beginnt die Vorbereitung auf das Spiel am Freitag gegen den SC Paderborn (18.30 Uhr). Die Partie leitet den Weihnachtsendspurt ein.

Anzeige

„Einziges Ziel ist, Abstand nach hinten zu gewinnen“, verlangt Sportchef Marcus Mann. „Das hat höchste Priorität.“ 96-Profichef Martin Kind formuliert ähnlich, „wir müssen sportlich endlich den Turnaround schaffen und von den Abstiegsplätzen und dem Relegationsplatz wegkommen“.