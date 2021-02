Trotz Schnee und Kälte: 96 gegen Paderborn wird stattfinden, Flexibilität beim Training

Davon geht der Klub aus. „Wir können spielen. Das kriegen wir hin bis Freitag“, sagt Manager Gerhard Zuber. Der Platz im Stadion war am Montag komplett mit Schnee bedeckt – eine 15 Zentimeter dicke weiße Decke. Dennoch erklärte auch der Technische Leiter von 96, Christian Martin: „Wenn nicht etwas noch ganz Unvorhergesehenes passiert, dann wird Freitag in der HDI-Arena Zweitligafußball gespielt.“

Das Duell beim sportlichen Rivalen Braunschweig hat 96 knapp gewonnen. Das Derby und das Formhoch mit fünf siegen in sieben Spielen in diesem Jahr ist schon wieder Schnee von gestern. Mit den zur Verfügung stehenden technischen Kräften kämpft 96 gegen das Wettertief. Diese Woche vor dem angesetzten Heimspiel gegen Paderborn steht im Zeichen des Schnees und der Kälte. Wie bekommt 96 das geregelt?

Martin habe die Wetterberichte ständig verfolgt: Dadurch, dass keine Fans zugelassen sind, geht es außerdem flotter mit der Sicherstellung des Spielbetriebs. Anders als am Sonntag in Bielefeld und Paderborn hat 96 Vorlauf. Außerdem zeigt der Wetterbericht bis Freitag: Es wird zwar kälter, aber der Niederschlag lässt nach. Die Rasenheizung verhindert den Bodenfrost. Mit dem Rasen gehen die Mitarbeiter so schonend wie möglich um. „Auf dem Rasen ist dann Handarbeit angesagt“, sagt Martin.

Gibt es einen Kälterekord im Stadion?

Als Rekordkältespiel gilt das 2:3 gegen Bochum am 19. Dezember 2012 mir gemessenen minus 19 Grad. So kalt war es danach jedenfalls nie mehr in der HDI-Arena bei einem Spiel. Der Rekord wackelt, wird aber vermutlich nicht geknackt. Angesagt sind minus 15 Grad – kalt genug.

Kann die Mannschaft trainieren?

Um 14.40 Uhr hatte Zuber am Montag die beiden Trainingsplätze an der Mehrkampfanlage inspiziert. „Aktuell könnten wir nicht trainieren. Da ist zu viel Wasser auf dem Rasen“, sagte Zuber. Unter beiden Plätzen arbeiten Rasenheizungen. An der Oberfläche ratterten Greenkeeper Michael Meyer und seine Kollegen mit dem Schneepflug über den Platz. Die Heizung taut nur die unterste Schicht der Schneedecke auf, darunter steht das Wasser, vor allem auf dem unteren, etwas tieferen Platz. Am Montag wäre ein Training nicht möglich gewesen. „Wir tun, was wir können“, sagt Zuber.

Braucht 96 Schneeschipp­hilfe von den Fans?

Am Montag zumindest noch nicht. Die Schneedecke auf dem oberen Trainingsplatz haben Greenkeeper Meyer und seine Kollegen weitestgehend weggeschippt. Dazu kam Hilfe von den Mitarbeitern der 96-Akademie an der Eilenriede. 96 nahm auch externes Personal dazu. „Wir wussten ja, was kommt“, sagt der Technische Leiter Martin. Priorität hat der obere Trainingsplatz, weil dort die Chance ein wenig wahrscheinlicher ist, dass Trainer Kenan Kocak am Dienstagmittag mit seinen Spielern dort trainieren kann.