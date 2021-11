JETZT ABSTIMMEN: Wie benotet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Paderborn?

Hannover 96 und der SC Paderborn trennen sich am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 0:0 unentschieden. Im torlosen ersten Durchgang war Hannover 96 das bessere Team. Vor allem in den ertsen 20 Spielminuten machte 96 viel Druck, doch die teils schönen Kombinationen brachten nichts Zählbares ein. Ohne das Tableau im Kopf hätte man 96 für das tabellarisch bessere Team halten können. Paderborns Offensive tat sich vor allem durch Konter hervor, die 96 jedoch meist souverän vereiteln konnte.

Im zweiten Durchgang kam Paderborn besser in die Partie und übernham mehr und mehr die Kontrolle. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß konnte Martin Hansen die Null für 96 halten in der 58. Minute. Doch Paderborn blieb am Drücker. In der 67. Minute musste dann der frisch zurück gekehrte Julian Börner mit glatt Rot für eine Notbremse vom Platz. In der Folge wäre 96 fast noch ein Treffer gelungen, doch der Kopfball vom eingewechselten Hendrik Weydandt rutschte über die Latte. Nach dem Spielverlauf kann sich 96 mit dem Punkt glücklich schätzen, weiterbringen wird dieser die Roten jedoch kaum.