Kommentar: Dem neuen 96-Konstrukt fehlt die Reife, um aus Ballbesitz Tore zu erzielen

Weltkindertag in der 2. Liga , 1500 Kids in der Arena. Sie schrien aus dem Süden nach Kräften „Hannover, Hannover“. Leider mussten sie lernen, dass erstens nicht immer die Lieblingsmannschaft und zweitens die spielerisch stärkere Mannschaft nicht immer gewinnt. Die Älteren unter uns sind es gewohnt. Die 2. Liga ist leider kein Kinderspiel - übrigens für keinen der ehemaligen Bundesligisten aus dem Norden. Herzliche Grüße aus Hannover nach Hamburg und nach Bremen.

Das abstiegsgefährdete Sandhausen nahm Hannover nach zwei Siegen in Serie den Spaß mit langem Schlagholz und Kullerbällen ins Tor. Dem neuen 96-Konstrukt fehlte offensichtlich die Reife, aus einer erdrückend hohen Ballbesitzquote Treffer zu erzielen. Die schnelle Maina-Beier-Kombo ist nicht abgebrüht genug, in der Spitze macht Lukas Hinterseer einen cleveren Eindruck, aber ein Tor hat er noch nicht erzielt. Dazu braucht es nur zwei oder drei Spieler außer Form – und schon geht so ein Ding verloren.