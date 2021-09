Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den SV Sandhausen

Die Ausgangslange: Seit der Länderspielpause läuft es rund für 96. Zwei Siege holte das Team von Trainer Jan Zimmermann seither, beide ohne Gegentor. Gegen den SV Sandhausen soll nun der dritte Dreier am Stück her. Zimmermann hat große Lust, das Heimspiel zu gewinnen, seine Mannschaft wirke sehr positiv und habe Selbstvertrauen getankt. Mit drei weiteren Zählern könnte 96 sich in die oberen Tabellengefilde vorarbeiten. Anzeige Beim Gegner sieht die Lage etwas unentspannter aus. Sandhausen hat erst unter der Woche mit Alois Schwartz einen alten Bekannten auf der Trainerbank präsentiert. Schwartz trainierte den SV bereits zwischen 2013 und 2016, etablierte den kleinen Dorfklub aus Baden-Württemberg in der 2. Liga. Nun soll er den Klub wieder aus der Abstiegszone hieven. 96-Coach Zimmermann erschwert der Trainerwechsel jedenfalls die Vorbereitung auf den Gegner. Die bisherigen Erkenntnisse über den kommenden Gegner seien mit dem Trainerwechsel hinfällig geworden.

Die Statistik: Hannover 96 und der SV Sandhausen trafen bislang ausschließlich in der 2. Bundesliga aufeinander. Aus sechs Spielen konnten die Roten nur einmal als Sieger vom Platz gehen, und zwar beim 4:0-Heimerfolg in der vergangenen Saison. Es war Hannovers höchster Saisonsieg. Zweimal musste sich 96 in Sandhausen geschlagen geben, beim 1:3 und 2:4 fielen wieder mindestens vier Treffer. Die übrigens Parteien endeten unentschieden (0:0, 1:1, 1:1). Hervorzuheben bleibt, dass Hannover in Heimspielen zwar erst ein Gegentor von Sandhausen hinnehmen musste, im letzten Vergleich in Sandhausen aber gleich vier Gegentreffer kassierte. Außerdem könnte Jan Zimmermann eine, streng genommen, vier Jahre alte Siegesserie der Roten am Sonntag einstellen.

Personalsituation bei 96: Bis auf Valmir Sulejmani (Corona-Quarantäne) stehen Trainer Jan Zimmermann alle Spieler zur Verfügung. Tom Trybull hat diese in einem guten Zustand hinter sich gebracht, könnte sogar direkt eine Option für den Kader sein. Auch Kapitän Marcel Franke ist nach dem kurzfristigen Ausfall in Kiel zurück an Bord, genauso wie Routinier Mike Frantz nach seiner leichten Muskelverletzung. Personalsituation bei Kiel: Sandhausens Trainer Schwartz wird gegen 96 auf Julius Biada, Gianluca Gaudino, Rick Wulle und Dennis Diekmeier verzichten müssen. Zudem könnte auch Christian Conteh ausfallen, der das Training am Freitag aufgrund muskulärer Probleme abbrechen musste.



Das sagt 96-Trainer Jan Zimmermann: "Es kann schon sein, dass wir uns am Sonntag ein Stück weit offensiver ausrichten werden. Wir gehen schon davon aus, dass der Gegner tief verteidigen wird und wir viel Ballbesitz haben werden. Die Jungs wirken sehr positiv und haben natürlich Selbstvertrauen getankt. Trotzdem haben wir auch darüber gesprochen, dass es Sachen gibt, die wir noch deutlich besser machen können." Das sagt Sandhausens Trainer Alois Schwartz: "96 hat sich gefangen, hatte in den zurückliegenden beiden Spielen eine Konstanz drin, mit einem 1:0-Sieg gegen St. Pauli und einem 3:0 in Kiel. Vorher war es etwas holprig, aber letztlich stehen sie mit zehn Punkten auf Platz zwölf und nach sieben Spielen ordentlich da. Jedes Spiel in der 2. Liga ist schwer, egal, gegen wen es geht. Es geht darum, kompakt zu stehen und dem Gegner keine Räume anzubieten."