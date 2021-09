Kaum Chancen, Zieler-Patzer: Hannover 96 verliert gegen Sandhausen

Da war deutlich mehr drin: Hannover 96 schafft es gegen den SV Sandhausen nicht, den dritten Sieg in Folge einzufahren. Stattdessen erspielt sich das Team zu wenig echte Chancen, hinten steht 96 lange stabil, dann entscheidet Sandhausen das Spiel innerhalb von wenigen Minuten. Ganz unglücklich verhält sich 96-Torwart Ron-Robert Zieler beim 0:2. Am Ende verlieren die Roten mit 1:2. Anzeige Nach einer munteren Anfangsphase mit gutem Tempo auf beiden Seiten hatte 96 die erste Chance des Spiels (11.). Leihspieler Maximilian Beier wurde kurz vor dem Strafraum gefoult, der anschließende Freistoß von Sebastian Kerk landete in der Mauer, der Nachschuss von Linton Maina in den Händen von Sandhausens Torwart Patrick Drewes. Acht Minuten später setzte sich Beier gut durch in der Offensive, sein Abschluss war allerdings zu schwach. Kurz danach war es wieder Beier, der Keeper Drewes diesmal mit einem tollen Schuss prüfte.

Bilder vom Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem SV Sandhausen 96-Coach Jan Zimmermann (links) und Sandhausens Trainer Alois Schwartz begrüßen sich vor dem Spiel. ©

Zweimal Pfosten, dann kommt Sandhausen Die Gäste aus Sandhausen waren in der 29. Minute im Pech: Marcel Ritzmeier trifft von links per Heber nur die Latte. Danach lag das Glück auf Seiten der Sandhäuser: Diesmal setzt sich Sebastian Ernst gut durch, sein Schuss landet am Pfosten. Gegen Ende der ersten Halbzeit nahm das Tempo dann etwas ab, 96 hatte mehr Ballbesitz, kam aber zu selten zu echten Chancen. Nach dem Seitenwechsel kam 96 dann zur großen Möglichkeit: Lukas Hinterseeer flankte aus dem Strafraum aus dem zweiten Pfosten, Beiers Kopfball landete knapp über dem Tor (55.). Wirklich mehr kam im Anschluss erst einmal nicht zu Stande. Beide Teams versuchten einiges, kamen aber nur selten vor das gegnerische Tor. Bis zur 73. Minute! Nach einer Ecke von der rechten Seite zappelt das Netz von Ron-Robert Zieler. Höhn lauert am langen Pfosten und verwandelt Stickes Ablage eiskalt. Der aufgerückte Abwehrspieler der Sandhäuser stand völlig blank und Zieler ist bei dem Versuch aus zwei Metern machtlos. Großen Anteil hatte Zieler dann aber am 0:2. Benschop schlägt den ball hoch aus der eigenen Hälfte in die Spitze. Zieler nimmt die Kugel unglücklich mit der Brust herunter und wird damit zum Vorlagengeber für den lauernden Keita-Ruel, der aus 35 Metern flach einschiebt (78.).