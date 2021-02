96-Meinung: Pflichtsieg, aber das zentrale Problem wird bis Saisonende bestehen

So ein Montagsspiel hat den unschätzbaren Vorteil, dass vorher schon klar ist, was die anderen so zusammengebracht haben - und wo man nachher landen wird. Hannover 96 ging als Achter in die Partie gegen Osnabrück, nach acht Siegen und acht Niederlagen (und zwei Unentschieden).

Da braucht man nicht lange zu überlegen, um die Achterbahnfahrt der Mannschaft nachzuvollziehen. Zu viele achtlos verschenkte Erfolge, um einen anhaltenden Höhenrausch zu erleben. Aber dann auch immer wieder kleine Achtungserfolge, die die Hoffnung keimen lassen. Der Erfolg gegen Osnabrück gehört dabei in die Kategorie Achtbarer Pflichtsieg, auch wenn es wieder mal nicht leicht vom Fuß flutschte.