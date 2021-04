Würzburg dreht das Spiel: Hannover 96 verliert gegen das Schlusslicht

96 machte dann aber, anders als von Kocak erhofft, erst mal weiter wie in der schwachen ersten Hälfte gegen die Hamburger. Viele Fehlpässe, kaum gelungenes Aufbauspiel, keine Torchancen gegen wehrhafte Würzburger. Erst in der 39. Minute mal der Ansatz von Gefahr - Genki Haraguchi schoss aus 17 Metern knapp drüber. Zwei Minuten später traf Philipp Ochs aus 22 Metern den Pfosten. Aus ähnlicher Position hatte Ochs beim 1:1 vor einem Monat in Aue getroffen.

Kocak übernimmt die Verantwortung

Als Moussa Doumbouya, Linton Maina und Patrick Twumasi schon zum Einwechseln bereitstanden, schockte Frank Ronstadt 96 mit seinem Traumfreistoß zum 1:1 (58.). Die Würzburger feierten mit einer Jubeltraube an der Trainerbank, als wäre es das Tor zum Klassenerhalt gewesen. Und es wurde noch besser für Sie - und schlimmer für 96 durch das 1:2 von Rajiv van la Parra (80.). Santelli konnte lachen, die 96-Spieler trabten mit hängenden Köpfen in die Kabine.

96 verliert zum zweiten Mal gegen den Letzten, das ist ein neuer Tiefpunkt der Saison. „Wenn man zu Hause gegen den Letzten nicht an die Leistungsgrenze kommt, ist das bedenklich“, meinte 96-Sportchef Gerhard Zuber. Ratlose Gesichter auch bei Chef Kind in der Loge und die Frage: Warum kann 96 nicht mehr gewinnen? Und was heißt das für den Trainer? „Ich übernehme die Verantwortung“, sagte Kocak. „Das war ein rabenschwarzer Tag, an dem nichts funktioniert hat. So dürfen wir uns nicht präsentieren. Aber wir werden wieder aufstehen.“