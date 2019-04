Hannover 96: Heldt muss Tschüss sagen - Nachfolger soll zeitnah präsentiert werden

Der Stuhl, auf dem er sitzt, wackelt schon lange. Horst Heldt ist längst angezählt – als der Hauptverantwortliche für die Zusammenstellung der Mannschaft, die Bundesliga-Ansprüchen nicht genügt. An­dré Breitenreiter, der als Trainer mit Heldt am Team gebastelt hat, ist bereits entlassen worden. Wahrscheinlich schon am Dienstag, vielleicht aber auch erst am Mittwoch, soll Heldt der Stuhl in der 96-Geschäftsstelle genommen und die Trennung bekannt gegeben werden. 96 folgt damit dem Trend der Liga – in Stuttgart und auf Schalke mussten die Sportchefs bereits gehen. Gemeinsam ist an Michael Reschke, Christian Heidel und Heldt – sie sind mit ihren Transfers und ihrer Personalpolitik gescheitert.

96 sondiert den Markt - Verein soll einen frischen Anstrich bekommen Beim 96-Manager kommt noch erschwerend die Verpflichtung von Thomas Doll dazu. „Er hat mich geholt und mir vertraut“, bestätigte der 96-Trainer, der ebenfalls ein Fehlgriff war. Acht Niederlagen in neun Spielen, damit bewegt sich Doll in den tiefen Furchen der bleiernen 96-Zeit von Thomas Schaaf, der zehn Niederlagen in elf Partien aneinanderreihte. Schaaf hat seitdem nicht mehr als Trainer gearbeitet, Dolls Karriere droht Ähnliches. 96-Chef Martin Kind hat Doll zwar eine Jobgarantie bis zum Saisonende ausgestellt, danach wird aber ein anderer Trainer kommen. Den neuen Coach soll jedoch erst der neue Sportchef aussuchen. Kind hofft, den Heldt-Nachfolger „zeitnah“ präsentieren zu können. Vermutlich wird der Neue aber noch nicht gleichzeitig mit der Freistellung von Heldt benannt. Die Sportchef-Findungskommission sondiert und spricht noch mit den Bewerbern. Eine Wunschvorgabe ist, dass 96 einen jungen, frischen Anstrich bekommen soll.

Beiersdorfer ein Kandidat Es soll drei Kandidaten geben, einer davon ist Dietmar Beiersdorfer, der viele Voraussetzungen mitbringt. Der 55-Jährige war Profi in Hamburg, Bremen und Köln. Dazu Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender beim Hamburger SV, für eineinhalb Jahre auch globales Oberhaupt der Red-Bull-Fußball-Organisation mit den Klubs Salzburg, Leipzig, New York und Brasil. Außerdem hat Beiersdorfer ein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen – er könnte damit auch Kind-Nachfolger in der Geschäftsführung werden. „In ein, maximal zwei Jahren“ will Kind in den Aufsichtsrat wechseln. Schlaudraff soll übernehmen Übergangsweise soll Jan Schlaudraff die Geschäfte von Heldt übernehmen, Kind wird ihm dabei zur Hand gehen. Schlaudraffs Dienstzeit als Managerassistent beginnt zwar formal erst am 1. Juli, aber der Ex-Profi arbeitet sich bereits in die Verträge ein.

30-40 Millionen für Verkäufe - und eine neue Mannschaft Im ersten Schritt sollen die Verkäufe abgewickelt werden. Der zurzeit verletzte Stürmer Niclas Füllkrug steht vor dem Wechsel nach Bremen, 8 Millionen Euro Ablöse soll Werder zahlen. Die Ausstiegsklausel beim Abstieg beläuft sich auf 12 Millionen Euro. Auch Walace, Ihlas Bebou, Genki Haraguchi und Matthias Ostrzolek besitzen Ausstiegsklauseln. Mit den Einnahmen, die sich auf 30 bis 40 Millionen Euro summieren könnten, soll eine komplett neue Mannschaft aufgebaut werden. Das ist dann allerdings die Aufgabe des neuen Sportchefs in Zusammenarbeit mit seinem Wunschtrainer. Dabei drängt die Zeit – längst planen alle Klubs für die neue Saison. 96 droht zu spät dran zu sein. Wenn die neue Mannschaft nicht von der Resterampe verpflichtet werden soll, ist Eile geboten.

