Kocak baut 96-Stürmer Weydandt auf: "Knoten wird demnächst platzen" 

Hendrik Weydandt hat seinen Stammplatz bei Hannover 96 vorerst verloren. In den beiden Spielen dieses Jahres (4:0 gegen Sandhausen, 2:1 bei Darmstadt 98) musste sich der Stürmer mit einem Bankplatz begnügen. Gegen Sandhausen spielte er gar nicht, in Darmstadt brachte Trainer Kenan Kocak ihn immerhin für die letzten 20 Minuten.

Dabei wurde deutlich, dass Weydandt aktuell auf Formsuche ist. In der Schlussphase in Darmstadt hatte der 25-Jährige zwei beste Gelegenheiten, um das Spiel endgültig zu entscheiden - er vergab sie beide. Dazu kommt, dass Kocak derzeit ein Spielsystem mit nur einer Sturmspitze bevorzugt. Sturmkonkurrent Marvin Ducksch traf gegen Sandhausen und Darmstadt jeweils doppelt, ist also gesetzt.