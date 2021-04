Wieder gut in Schuss: 96-Stürmer Hendrik Weydandt zurück auf dem Trainingsplatz

Torschüsse sollten das Kerngeschäft für den Stürmer Hendrik Weydandt sein. Gegen den Hamburger SV fiel er kurzfristig aus aufgrund einer Speicheldrüsenentzündung, lag am Ostersonntag mit starken Ohrenschmerzen im Bett, statt auf dem Rasen zu stehen. Zwei Tage später trainierte er bereits wieder - und zwar Torschüsse.

Trainer Kenan Kocak sah sich die Einheit am Dienstag, die der 25-Jährige gemeinsam mit Grace Bokake, Simon Stehle, Niklas Tarnat und Jan-Erik Eichhorn absolvierte, in Ruhe an, bis Schnee und Hagel die Jungprofis plus die vier Torhüter (plus Weydandt) nach einer Dreiviertelstunde in die Kabine zurückwehte.