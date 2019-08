Hendrik Weydandt im Interview: "Sprechchöre beflügeln mich"

Hendrik Weydandt, der HSV steht auf Platz eins der Tabelle, 96 im Mittelfeld. Spiegelt das die aktuellen Kräfteverhältnisse wider? Hamburg ist gut reingekommen in die Saison. Bei uns ist es schwieriger zu be­ur­tei­len. Wir hatten die Möglichkeiten, in unseren Heimspielen Regensburg und Fürth zu schlagen, dann hast du statt fünf plötzlich neun Punkte auf dem Konto und bist oben dabei. Das haben wir aber leider nicht geschafft. Wenn man daher die reine Form bewertet, ist es schon berechtigt, dass der HSV vor uns steht. Aber das sind nur Momentaufnahmen. 96 gewinnt nach langer Zeit auswärts, schafft es dann aber nicht, mit der Euphorie im Rücken Fürth zu schlagen. Warum? Das war tatsächlich das Komische an dem Spiel. Es war unter der Woche nach dem Sieg zu spüren, dass die Jungs befreiter waren. Nicht alle Spieler sind so lange dabei, dass sie diese Auswärtsmisere mitgemacht haben, aber man hat schon gemerkt, dass alle aufgeatmet haben, dass es endlich vorbei ist. Ich hatte ein gutes Gefühl vor dem Fürth-Spiel. Wir sind dann schwach ins Spiel gekommen, verlieren innerhalb von zehn Minuten durch Fehlpässe, durch verlorene Zweikämpfe diese Euphorie. Dann kriegst du das Gegentor und gehst verdient mit 0:1 in die Halbzeit. Auch nach dem Ausgleich haben wir es leider wieder nicht geschafft, die Euphorie zu nutzen und nachzulegen.

Hendrik Weydandts Fußballkarriere in Bildern: Hendrik Weydandt (rechts) begann seine Fußballkarriere beim TSV Groß Munzel. ©

Habt ihr gedacht, ihr wärt nach dem Auswärtssieg schon weiter? Ich kann nicht für die anderen sprechen, aber ich glaube, es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewiegt und gedacht: Es läuft schon. Das kann man machen, wenn man drei oder vier Spiele am Stück überzeugend gewonnen hat und nicht nur eins. Gegen Fürth skandierten die Fans nach Ihrem Tor: „Hendrik Weydandt, du bist der beste Mann.“ Mehr Kompliment geht nicht aus der Kurve. Wie verarbeiten Sie das? Natürlich kam das am Abend noch mal zur Sprache. Es ist etwas wahnsinnig Schönes, und ich freue mich extrem darüber. Aber ich glaube, es braucht keiner Angst zu haben, dass ich jetzt ein Ego-Ding durchziehe oder abhebe. Das beflügelt mich eher, um noch mehr meine Kollegen mitzureißen.

Das sagt 96-Shootingstar Hendrik Weydandt über ... ... sein Leben in der Wohngemeinschaft: Ich unternehme viel mit meinen WG-Jungs in Hannover. Das ist eine positive Ablenkung. Ich wohne mit zwei weiteren Egestorfern, Yannick Oelmann und Torben Engelking. Es ist schön, nach Hause zu kommen und dieses Privatleben zu haben. ©

Verändert diese extreme Popularität in der Stadt etwas, wenn Sie mal privat durch Hannover ziehen? Das ist eine Wertschätzung, über die ich mich extrem freue. Ich werde wahrscheinlich nie richtig verstehen, wie man mit Kleinigkeiten, also einem Foto oder einem Autogramm, vor allem Kindern so eine Riesenfreude machen kann. Und doch ist es das Schönste am Fußball überhaupt. Für mich ist es dann einfach, anderen Menschen eine kleine Freude zu bereiten. In der Stadt werde ich natürlich öfter erkannt und angesprochen. Aber ich habe da so meine eigenen Regeln entwickelt, wann ich dann aufstehe und ein Foto ma­che und wann ich sage: Heute bin ich mal privat unterwegs und möchte mich unterhalten, und deswegen passt es jetzt gerade nicht. Das kann auch jeder nachvollziehen.

Letzte Saison war Ihre erste als Profi. Wie hat sich Ihre Rolle in der Mannschaft bis heute verändert? Das Auffälligste ist, dass man auch mal anderen Spielern zu Hilfe eilen kann oder gefragt wird. Auch eine kleine Position wie Kassenwart ist dann wichtig. Ich habe mir das von meinem Vorgänger Philipp Tschauner erklären lassen. Er ging darin auf, ich merke auch, dass mir so was liegt. Etwas zu regeln oder zu organisieren. Da verlassen sich die Kollegen auf einen, und das finde ich gut. Meine Rolle ist deshalb jetzt schon eine andere als vor einem Jahr.

Ihr Vertrag läuft am Saisonende bei 96 aus, über eine Verlängerung soll es noch keine Einigung gegeben haben. Dass es noch keine Einigung gegeben hat, drückt das falsch aus. Wir versuchen ja nicht, seit einem Jahr den Vertrag zu verlängern. Es gab eine Annäherung. Natürlich hatte Jan Schlaudraff jetzt auch viele andere Dinge zu tun. Man wird sich dem Thema jetzt in den nächsten Monaten intensiver widmen, wir brauchen da kein Zeitlimit. Es muss jetzt nicht in zwei Wochen fix sein, dass ich hier meinen Vertrag um zehn Jahre verlängere. Allerdings wird auch anderen Klubs aufgefallen sein, dass Sie wissen, wo das Tor steht, oder? Mit Sicherheit. Am Ende zählen Tore bei einem Stürmer, und wenn man die macht, kriegt man zwangsläufig Möglichkeiten, woanders einen Vertrag zu unterschreiben. Aber das wäre jetzt ein Schritt vor dem anderen. In erster Linie geht es für mich jetzt darum, hier erfolgreich Fußball zu spielen, zweitens dann mit Jan Schlaudraff auf eine Wellenlänge zu kommen. Sollte es Interessenten geben, wird man das auch besprechen. Aber einen Schritt nach dem anderen zu machen, halte ich für sinnvoll. Was-wäre-wenn-Diskussionen wären falsch.

Das meinten 96-Fans zum Bundesliga-Traumeinstand von Hendrik Weydandt 96-Fanmeinung zu Hendrik Weydandt. ©

