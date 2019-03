96-Stürmer Hendrik Weydandt lobt: "Da haben wir die richtige Reaktion gezeigt"

Hendrik Weydandt, warum hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht immer so wie heute gekämpft?

Clubchef Kind für kaputt erklärt. Wie kam das in der Mannschaft an?

Schwer was dazu zu sagen. Kritik kann konstruktiv sein, ich denke, das war sie auch. Es ist auch zu Recht gewesen, dass die Mannschaft nicht auf dem Niveau spielt, was sie drauf und was auch verlangt wird. Da haben wir die richtige Reaktion gezeigt.

Es hat ja viele Wochen gedauert, bis die Mannschaft endlich mit Leidenschaft den Abstiegskampf angenommen hat. Was hat es denn ausgelöst?

Schwierig, an einzelnen Dingen festzumachen. Ich glaube, dass Zufälle und ein bisschen Glück dazugehört, dass wir auch spielen, was wir uns vornehmen und wollen und können. Wir haben auch in den 90 Minuten einen kleinen Entwicklungsprozess durchlaufen, gerade nach den Gegentoren war ein bisschen Kopf-runter-Stimmung, auch auf der Bank wurde es still.

Dass wir uns da ausgekämpft haben, zeigt, dass wir leben, das war eine Lebenszeichen. Das zeigt, dass die uns abgesprochene Qualität doch da ist.