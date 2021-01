96-Coach Kocak stärkt Weydandt den Rücken: "Wird wieder seine Tore schießen"

Seinen Stammplatz bei Hannover 96 hat Hendrik Weydandt längst verloren. In den fünf bisherigen Spielen dieses Jahres stand der Stürmer kein einziges Mal in der Startelf - Tore als Joker konnte er ebenfalls nicht beisteuern. Nach dem märchenhaften Aufstieg bei 96 befindet sich Weydandt aktuell in seiner ersten richtigen Krise.

Beim Sieg in Darmstadt Anfang Januar und bei der jüngsten Niederlage in Karlsruhe ließ der 25-Jährige zudem beste Torchancen liegen. Während sich Sturmkollege Marvin Ducksch am Ende des vergangenen Jahres in einer Torkrise befand, durchlebt Weydandt aktuell schwierige Zeiten. Ducksch hat sich aus seinem Formtief eindrucksvoll herausgearbeitet, bei Weydandt ist der Knoten noch nicht geplatzt.