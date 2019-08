Hendrik Weydandt im NDR-Podcast: "Wird erwartet, dass ich 50 Prozent des Geldes einfach ausgebe" 

Der Profifußball sei dennoch etwas anderes. "Die Fußballwelt ist künstlich, es ist eine fiktive Welt", sagt Weydandt. Für ihn persönlich habe sich allerdings kaum etwas verändert. "Ich spiele Fußball, wie ich es immer gemacht habe - und ich gehe immer noch mit den Jungs essen." Und auch seine Wohnsituation ist gleich geblieben. "Henne" wohnt mit zwei Kumpels aus seiner Egestorf-Zeit in einer WG - in einem 14-Quadratmeter-Zimmer.

Vor fünf Jahren spielte Weydandt noch für TSV Groß Munzel in der Kreisliga. Eine Geschichte, die den Fans längst bekannt ist. Es folgte der Wechsel zum 1. FC Germania Egestorf/Langreder in die Regionalliga. Weydandt etablierte sich schnell, erzielte Tore - und wechselte 2018 schließlich zu Hannover 96. Eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen, überzeugte er die Verantwortlichen so schnell, dass der damalige Profi-Trainer André Breitenreiter ihn beförderte. Der Rest ist Geschichte.

"14 Quadratmeter sind gar nicht in meinem Kopf"

"Das wird sich natürlich irgendwann ändern (...), aber die 14 Quadratmeter sind gar nicht in meinem Kopf. Es ist eine Wohnung, die für mich mehr bedeutet als 14 Quadratmeter", erzählt Weydandt. Die WG sei momentan einfach noch die "perfekte Lösung", "wir durchleben zusammen einen Lebensabschnitt, der einfach Spaß macht".

Als Profifußballer könnte sich der 96-Stürmer eigentlich längst etwas Größeres leisten. Doch Weydandt sind Kontinuität und Bodenständigkeit wichtig. "Ich finde, es wird teilweise zu hoch gehangen, dass ich mir 50 Prozent von dem Geld nehme und einfach ausgebe, das wird irgendwo erwartet." Für ihn sei das allerdings nie das primäre Ziel gewesen. Er will einfach nur Fußball spielen.

"Haben natürlich bis vier oder fünf Uhr gefeiert"

Auch vor fünf Jahren in der Kreisliga ging es ums Fußballspielen - nun ja, zumindest teilweise. An eine Geschichte aus der damaligen Zeit kann sich Weydandt besonders gut erinnern: "Wir hatten damals ein Spiel am Sonntag gegen Weetzen, und wir haben uns Samstagabend mit der Mannschaft von Groß Munzel und der von Weetzen bei mir zuhause getroffen und haben natürlich bis vier oder fünf Uhr gefeiert. Und ja, dann sind wir irgendwann morgens um elf Uhr zum Spiel gefahren." Heute geht das natürlich nicht mehr. "An sowas erinnert man sich natürlich, das ist typisch Kreisliga. Es ist aber nicht so, dass ich das vermisse", sagt Weydandt.

Die Gegenwart spielt sich bei Hannover 96 ab. Und da steht am Sonntag ein enorm wichtiges Auswärtsspiel beim Hamburger SV auf dem Programm. 96 will ein Zeichen setzen und den HSV schlagen. Für Weydandt ist klar: "Wir können in so einem Spiel mit einer super Leistung Eindruck machen. Der Gegner kommt genau zur richtigen Zeit." Um den Anschluss zur Tabellenspitze nicht zu verlieren, muss 96 auch eine "super Leistung" abrufen. Die ganze Thematik um HSV-Profi Bakery Jatta sei innerhalb der Mannschaft "kein Gesprächsthema". Voller Fokus aufs Sportliche also.