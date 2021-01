"Gibt immer so Phasen": 96-Stürmer Hendrik Weydandt bleibt nur die Jokerrolle

Während Marvin Ducksch einen Treffer nach dem anderen feiert, ist Sturmkollege Hendrik Weydandt bei Hannover 96 aus der Startelf gerutscht. Coach Kenan Kocak baut nur noch auf eine echte Spitze, flankiert von den offensiven Valmir Sulejmani auf der linken und Kingsley Schindler auf der rechten Außenbahn. Für Weydandt blieb in Darmstadt nur die Rolle des Jokers.

Anzeige

Eigenwerbung für einen Platz in der ersten Elf am Samstag (13 Uhr) gegen Kellerkind St. Pauli konnte "Henne" in diesen 20 Minuten eher nicht machen. In der 82. Minute hätte der 25-Jährige das 3:1 machen müssen. „Dann wäre der Deckel auf der Partie gewesen“, sagte Kocak. So musste noch eine Weile gezittert werden. Von den SPORTBUZZER-Usern gab's die Note 4,1 - die schlechteste aller 15 eingesetzten Akteure.