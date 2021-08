"War enorm wichtig für mich und unser Team": 96-Stürmer Weydandt beendet seine Torkrise

Endlich ist der Knoten geplatzt: Hendrik Weydandt hat am Freitagabend beim 1:0-Sieg von Hannover 96 gegen Heidenheim seine persönliche Torkrise beendet und den Roten mit seinem Treffer kurz vor Schluss (88.) zum ersten Saisonsieg verholfen.

Der Stürmer wurde von den Fans in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder kritisiert und wirkte oft wie ein Fremdkörper im 96-Spiel. Beim Spiel in Dresden vor einer Woche durfte er trotzdem erstmals in dieser Spielzeit in der Startelf ran, wusste allerdings erneut nicht zu überzeugen. So verwunderte es kaum, dass der 26-Jährige gegen Heidenheim zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen musste.