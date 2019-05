Hannover 96: Weydandt freut sich "immer über Angebote"

Das Thema bot sich märchenhaft für ein Fensehformat an. Ein Fußballprofi, vor vier Jahren noch Stürmer in der Kreisliga in Groß Munzel, wohnhaft in einer WG mit einem Putzplan für alle vier Wochen, mit echten Freunden, mit Studienabschluss, der nun bester Stürmer seiner Mannschaft in der Bundesliga wurde.

"Henne" Weydandt, der Märchenprinz von Hannover 96, war zu Gast im NDR Sportclub. Weydandt erzählte dabei auch von seinen ersten Erfahrungen mit dem großen Transfermarkt: "Es haben sich einige Vereine bei meinem Vater gemeldet. Das ist erfreulich, weil das zeigt, dass man einige Dinge richtig gemacht hat", sagte Weydandt.