Umfrage: 96-Fans von Weydandt überzeugt, aber: "Kaugummi-Verlängerung" nervt

Am Montag hatte die Hängepartie endlich ein Ende: Hendrik Weydandt hat nach zähen Verhandlungen seinen Vertrag bei Hannover 96 bis 2023 verlängert. Der Stürmer, der in der abgelaufenen Saison insgesamt neun Tore erzielte, soll auch in Zukunft ein prägendes Gesicht der 96-Mannschaft sein.

Allerdings hat der 25-Jährige, der am heutigen Donnerstag seinen 25. Geburtstag feiert, bei den Fans durch sein abwartendes Verhalten bei den Vertragsverhandlungen etwas Kredit verspielt. In den sozialen Medien konnten viele nicht verstehen, warum Weydandt so lange zögert. 96 stellte ihm mehrere Ultimaten, doch der Ex-Egestorfer ließ sie alle verstreichen.

Verlängerung war richtig, aber...

Aus diesem Grund haben wir euch gefragt, wie ihr zu der Vertragsverlängerung steht. Zunächst wollten wir wissen, ob es grundsätzlich richtig war, mit Weydandt zu verlängern. 2.525 SPORTBUZZER-User haben abgestimmt und satte 83,5 Prozent sind von der Entscheidung überzeugt - nur 16,5 Prozent finden, dass die Verlängerung falsch war.

Doch wie groß ist das Verständnis der 96-Fans, dass Weydandt seinen Marktwert derart ausgetestet hat? Ihr konntet bei dieser Umfrage einen bis fünf Sterne verteilen. Ein Stern sagt aus, dass das Verständnis für den 25-Jährigen "sehr klein" ist - fünf Sterne stimmen Weydandts Handlungen voll und ganz zu. 2.400 SPORTBUZZER-User haben abgestimmt und die Tendenz zeigt, dass Verständnis für das Handeln des Stürmers besteht. Im Schnitt wurden 3,4 Sterne verteilt.