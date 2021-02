Wer stürmt bei 96 gegen Fürth? Weydandt fällt aus, Ducksch drängt in die Startelf

Seine Startelfchance als alleinige Spitze nicht nutzen konnte bei der 2:3-Niederlage im Rheinland Valmir Sulejmani. Dafür spielten sich die jungen Joker Moussa Doumbouya und Mick Gudra in den Fokus. Am Samstag (13 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth dürfte Sulejmani wieder auf den Flügel oder auf die Bank rutschen - der Platz vorne wird wieder frei. Wer bekommt ihn?

Hannover 96 und seine Stürmer: Das war ein Thema in den vergangenen Tagen. Bei Hendrik Weydandt zwickte die Wade, bei Marvin Ducksch reichte es gegen Fortuna Düsseldorf schon wieder zu einem 30-minütigen Einsatz - trotz Muskelfaserriss in der Woche zuvor.

Im Video: Kenan Kocak blickt in der PK aufs 96-Heimspiel gegen Greuther Fürth

Anders sieht es bei Weydandt aus, der erneut ausfallen wird. "Er hat diese Woche weiterhin mit dem Rehatrainer das Programm abgespult, mit der Mannschaft noch nicht trainieren können", sagte Kocak auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Es sieht aber ganz gut aus, dass er Anfang nächster Woche wieder zur Mannschaft stoßen kann."

Der Favorit ist Top-Torjäger Ducksch, dessen Blitz-Rückkehr nach Muskelfaserriss keine negativen Folgen unter der Woche nach sich zog. 96-Trainer Kenan Kocak stellte ihm einen Stammplatz in Aussicht: "Er hat nach seinem Einsatz in Düsseldorf komplett mit der Mannschaft mittrainieren können und ist insofern natürlich auch eine Option für die Startelf."

Gudra und Doumbouya drängen sich auf

Respektable Bewerbungsschreiben für eine Startelfchance im Angriff haben die Youngster Gudra (20) und Doumbouya (23) mit ihren starken Joker-Auftritten in Düsseldorf eingereicht. Kocak hatte nach dem Spiel betont, verstärkt auf die Talente setzen zu wollen. Zudem kündigte er Wechsel in der Startelf an. "Wir haben das Spiel natürlich analysiert und müssen uns auch über personelle Veränderungen Gedanken machen, weil wir mit dem einen oder anderen Spieler nicht zufrieden waren", sagte er.

Beginnt 96 also doch mit Gudra/Doumbouya statt Ducksch - oder startet einer der beiden mit Ducksch zusammen? Wahrscheinlicher ist eine erneute Joker-Chance für das Duo. Doch auszuschließen ist nach der Enttäuschung vom vergangenen Wochenende nichts.