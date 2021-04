Nach Auswechslung gegen Sandhausen: Entwarnung bei 96-Stürmer Weydandt

Hendrik Weydandt musste am Sonntag bei der 2:4-Niederlage von Hannover 96 in Sandhausen vorzeitig ausgewechselt werden. Den Stürmer plagten Schmerzen an der Hüfte, die das Weiterspielen unmöglich machten. Ersetzt wurde der 25-Jährige durch Valmir Sulejmani, dem sogar noch ein Jokertor zur zwischenzeitlichen 96-Führung gelang.

Das Gute: Eine Untersuchung am Montag gab inzwischen Entwarnung. Weydandt hat sich nach Klubangaben lediglich eine Hüftprellung zugezogen. Ein längerer Ausfall des Stürmers ist also nicht zu befürchten. Da der Ball in der 2. Bundesliga am kommenden Wochenende ohnehin nicht rollen wird, hat Weydandt mehr Zeit, um seine Verletzung vollständig auszukurieren. Weiter geht es am 7. Mai (18.39 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98.