Letzter Aufruf für Weydandt: 96-Chef fordert Entscheidung bis zum 5. Juli

Kind berechnet die Chance auf einen Verbleib „noch mit 50 zu 50“. Einen ersten Schlussstrich hat 96 aber bereits mit Weydandts Verabschiedung am vergangenen Montag gezogen. Zusammen mit zehn anderen Spielern, deren Verträge zum 30. Juni ausgelaufen sind, bekam der 24-Jährige eine Collage und einen Händedruck von Kind und Zuber.

Neben Bremen auch Bielefeld heiß auf Henne

Beide haben immer wieder darauf hingewiesen, chancenlos zu sein im Werben um Weydandt, wenn ein Bundesligist mitbietet. Ein besseres als das aktuelle Angebot wird’s von 96 auch nicht geben, es ist mehrfach aufgebessert worden. Warum also wartet Weydandt dann noch ab?

Eine Antwort könnte sein: Weil unklar ist, ob Werder Bremen in der Bundesliga bleibt und sich in der Relegation gegen Heidenheim durchsetzt. Das Relegationsrückspiel in Heidenheim steigt jedoch erst am kommenden Montag – bis dahin will 96 die Tür nicht mehr offen halten.

Nach Informationen des "kicker" soll auch Arminia Bielefeld heiß auf Weydandt sein. Der Aufsteiger soll an einer Verpflichtung des Stürmers arbeiten.