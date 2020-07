Endlich alles klar: Hendrik Weydandt bleibt bei Hannover 96

In der neuen Saison hat Weydandt nun die Gelegenheit, die Fans wieder von sich zu überzeugen. Dass er dazu in der Lage ist, hat er in seinen ersten beiden Profisaisons mitunter eindrucksvoll bewiesen. "14 Torbeteiligungen in 27 Spielen in der abgelaufenen Saison sprechen für sich. Es ist logisch, dass eine solche Quote das Interesse anderer Klubs weckt", so Zuber.

Seit Sommer 2018 kickt Weydandt, der von Germania Egestorf zu 96 wechselte und eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen war, inzwischen bei den Profis in Hannover. In 58 Pflichtspielen erzielte er bislang starke 17 Tore und gab sieben Vorlagen.