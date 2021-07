Zerrung überwunden: 96-Stürmer Weydandt bekommt wohl 45 Minuten gegen Magdeburg 

Zehn Tage fehlte Hendrik Weydandt Hannover 96 wegen einer Zerrung. Nun scheint der Stürmer, der am Freitag seinen 26. Geburtstag feierte, wieder fit zu sein und soll bereits am Samstag im Test gegen Magdeburg wieder Spielzeit bekommen - vermutlich eine Halbzeit lang. Trainer Jan Zimmermann ist jedenfalls überzeugt, dass Weydandt schnell wieder in Tritt kommt.