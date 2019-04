Hannover 96 bei Hertha BSC: Die letzten Infos zum Spiel

Die Ausgangslage

Zuletzt fünf Niederlagen in Serie bedeuteten bei Hertha BSC unter der Woche das Aus für Trainer Pal Dardai zum Saisonende. Dass die Zeit des 43-Jährigen als Hertha-Profitrainer endet und dies unter der Woche kommuniziert wurde, sorgt dabei für Unverständnis beim nächsten Gegner. „Wenn Trainer mitten in der Saison erfahren, dass es am Saisonende nicht weitergeht, dann stellt man sich die Frage: Verliert man nicht sein Gesicht vor der Mannschaft und der Öffentlichkeit?“, sagte Doll über den Ungarn. Die Misere bei 96 ist freilich noch größer: 14 Punkte aus 29 Partien, elf Niederlagen in zwölf Rückrundenspielen.