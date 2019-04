Ein Duell in Bildern: Hannover 96 gegen Hertha BSC in den vergangenen 20 Jahren!

Einmal auf die A2 - und ruck, zuck bist Du in Berlin. Kein Wunder, dass sich in den vergangenen Jahren immer zahlreiche Fans von Hannover 96 mit ihrer Mannschaft auf den Weg zu den Spielen bei Hertha BSC gemacht habt. Selbst wenn die Erfolgsaussichten derzeit nicht allzu groß sind, ist eine Tour in die Bundeshauptstadt an diesem Sonntag durchaus eine Erwägung wert. Schönes Wetter, schönes Stadion ...

Bilder als Appetizer

Der SPORTBUZZER möchte Euch noch ein bisschen mehr Appetit auf die Partie am Ostersonntag (Anstoß ist um 18 Uhr) machen. Wir sind der Meinung: Wie geht das schöner, als mit schönen Bildern aus der jüngeren Vergangenheit? Also bitte: zurücklehnen, durchklicken und genießen. Viel Spaß beim Schwelgen in Erinnerungen!