"Baka als Steuermann": 96-Fans wollen Bakalorz halten - er freut sich

Er ist aktuell die Identifikationsfigur bei Hannover 96. Derjenige, der in der Winterpause am meisten mit den Fans gesprochen hat, derjenige, der auch mal den Mund aufmacht und sagt, was Sache ist: Marvin Bakalorz. Anfang März bekam der 29-Jährige von Trainer Thomas Doll die Kapitänsbinde in die Hand gedrückt. Als erfahrener Akteur sollte er die Mannschaft durch die schwere Saison führen.

Der kernige Mittelfeldspieler hat Charakter. Etwas, was bei vielen Spielern von Hannover 96 aktuell als fehlend kritisiert und bei ihm überaus geschätzt wird - vor allem bei den Fans. In Beliebtheitsumfragen war er stets ganz vorn dabei, in einer Sportbuzzer-Umfrage sprachen sich 92,5 Prozent der Leser für einen Verbleib von Bakalorz aus, nur 7,5 Prozent sind dagegen.