Hinrunden-Aus: 96-Stürmer Cedric Teuchert erleidet Jochbeinbruch

Schock im Abschlusstraining von Hannover 96: Cedric Teuchert verletzte sich in einem Zweikampf schwer, die Diagnose teilte 96 am frühen Abend mit. Der Stürmer erlitt einen Jochbeinbruch.

Der operative Eingriff soll am Montagmorgen stattfinden. Nicht nur bei der Heimpremiere des neuen 96-Trainers Kenan Kocak am Montag gegen den SV Darmstadt 98 fehlt Teuchert damit - es droht eine längere Pause. Eine Rückkehr in diesem Jahr scheint unrealistisch, je nach Heilungsverlauf könnte der 22-Jährige auch den Vorbereitungsstart für die Rückrunde verpassen.