"Wir können, wir müssen": 96-Coach Kocak will nicht erneut schlimmen Tag erleben

An das Hinspiel erinnert sich Kenan Kocak leider noch gut. Das 1:2 war einer "der schlimmsten Tage, die ich als Trainer erlebt habe". Beim Wiedersehen am Donnerstag gibt es kein Vertun: "Wir müssen das Spiel gewinnen, wir können das Spiel gewinnen, und das muss in unsere Köpfe rein", so der 96-Coach.