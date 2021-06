"Total nachvollziehbar": Die Hintergründe zum Esser-Wechsel von 96 nach Bochum

Am Montag kurz vor dem Start in die Vorbereitung verkündete 96 offiziell, was tags zuvor aufgeploppt war: Die Nummer eins Michael Esser verlässt Hannover. Er geht ablösefrei zum VfL Bochum, wird dort Nummer zwei, verzichtet außerdem auf viel Geld - für so einen seltsamen Wechsel muss es gute Gründe geben.

Anzeige

Esser war, Stand vor zwei Wochen, fest eingeplant. Dann erreichte den 33-Jährigen das Signal aus Bochum vor etwa zehn Tagen. Der VfL, sein Heimatklub, 20 Minuten sind es vom Trainingsplatz nach Hause in Castrop-Rauxel, wo die Familie wohnt. Dazu die ungute Torwartkonstellation bei 96.