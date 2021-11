Zwei Mittelstürmer auf der Bank? Warum 96 mit der Doppelspitze Beier/Kerk torgefährlicher ist

Kerk traf viermal in der Liga, Beier zweimal im DFB-Pokal. Kerk und Beier organisieren sich ihre Torchancen selbst. Kerk durch seine Schussgewalt, Beier bringt sich mit gewandten Bewegungen in jene Positionen, wo Hinterseer und Weydandt zwar lauern, aber nicht angespielt werden.

Der Ursprung der Misere von Hannover 96 ist allseits bekannt. Zum ersten Mal bohrte Trainer Jan Zimmermann so deutlich in der Wunde. „Wir schießen zu wenig Tore.“ Und schon blicken alle auf die 96-Stürmer. Hendrik Weydandt traf einmal – ein wichtiges 1:0 gegen Heidenheim. Lukas Hinterseer schoss noch kein Tor. Beide verstehen sich als Strafraumstürmer, aber beiden fehlt der Zulieferdienst. Warum läuft es dann mit der Doppelspitze Sebastian Kerk/Maximilian Beier besser?

Weydandt mit "guter Energie" - aber technischen Mängeln

96-Stürmerlegende Dieter Schatzschneider, eigentlich ein Weydandt-Fan, „weiß selber, dass er ein technisches Problem hat, er hat uns aber mal vor zwei, drei Jahren begeistert“. Mit Weydandt müsse 96 „doch diese Sachen trainieren, die er besonders gut kann“.

Weydandt soll genau das gezeigt haben in der vergangenen Trainingswoche. Er habe „eine gute Energie und auch wirklich sehr viele auffällige und gute Szenen im Training“ gezeigt, sagte Zimmermann. Und Hinterseer? Zimmermann hatte ihn stets von Beginn an gebracht. Vor dem Düsseldorf-Pokalspiel verletzte er sich – aus der Not heraus stellte Zimmermann eine Doppelspitze auf. Seitdem sagen die Zahlen: Doppelt trifft besser.