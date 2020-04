Heute vor 28 Jahren: Als 96 gegen Werder sensationell ins Pokalfinale einzog

Die Saison 1991/92 werden Fans von Hannover 96 nie vergessen. Als bisher einziger Zweitligist gewannen die Roten am 23. Mai 1992 sensationell den DFB-Pokal. Im Endspiel besiegte 96 Borussia Mönchengladbach mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Aber um dieses Spiel soll es an dieser Stelle nicht gehen.

96 wurde damals von Michael Lorkowski trainiert, der in jenem Spiel Vereinslegenden wie Jörg Sievers oder Karsten Surmann aufbot. Auch Ex-96-Coach André Breitenreiter stand in der Startelf. Bei Werder Bremen, das von Otto Rehhagel trainiert wurde, liefen unter anderem Thomas Schaaf und Marco Bode auf.

Ausgerechnet in der 96. Minute

In einer kampfbetonten Partie stand es nach 90 Minuten 0:0 und es ging in die Verlängerung. Der erste Teilerfolg für 96 war also bereits geschafft. Ausgerechnet in der 96. Minute sollte es dann noch besser kommen: Nach einem Zuspiel von Milos Djelmas traf Michael Koch per Flachschuss zur Führung. Das Niedersachsenstadion explodierte geradezu. Plötzlich war der Einzug ins Finale zum Greifen nahe.

Doch allzu leicht gab sich der Titelverteidiger nicht geschlagen. Nur zwei Minuten nach der 96-Führung schlug Werder zurück und kam nach einem Rempler im Fünf-Meter-Raum gegen Keeper Jörg Sievers durch Rune Bratseth zum Ausgleich. Spannung pur.