96-Drama gegen Bochum: Als die AWD-Arena zum Schockfroster wurde

Wer an diesem Samstagnachmittag im Stadion war, kann und wird das aus (mindestens) zwei Gründen niemals vergessen: Minusgrade & Spielverlauf. Es ist der 19. Dezember 2009, als Hannover 96 zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde den VfL Bochum zu Gast hat - und zwar bei klirrender Kälte; mal ist von minus 17, bisweilen sogar von minus 19 Grad Celsius die Rede. So oder so: Abstiegskampf extrem im Tiefkühlschrank AWD-Arena (13. gegen 16.)

Die Roten stecken in einer unbeschreiblich schwierigen Situation. Für sie ist es Spiel fünf nach dem Tod von Robert Enke, ihrer Nummer eins, ihrem Rückhalt. Die Mannschaft ist natürlich nach wie vor von der Rolle, das Eigentorfestival von Mönchengladbach (3:5) eine Woche zuvor vielleicht der beste Beweis. Allerdings stimmt die Moral, 96 will unbedingt ein positives Erlebnis zum Abschluss des Jahres. Mike Hanke vergibt früh die erste Chance (3.), kurz darauf macht es Jan Schlaudraff besser und bringt seine Mannschaft nach Steilpass von Arnold Bruggink mit 1:0 in Führung (6.). Dem Großteil der 33.875 tapferen Zuschauern wird (ein wenig) warm ums Herz...