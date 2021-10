Hannover 96: Hoffnung auf Lukas Hinterseer fürs Spiel in Düsseldorf

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen Erzgebirge Aue in Form

Am Mittwoch nach der Kontrolle bei einer MRT-Untersuchung wird sich zeigen, ob sich 96 Hoffnung machen kann auf einen Einsatz am Samstag in Düsseldorf. In sechs Einsätzen war er mit einer Vorlage bisher an einem Tor beteiligt. Vor dem Pokalspiel gegen Düsseldorf hatte er sich beim Warmmachen verletzt.Vielleicht klappt es ja beim nächsten mal gegen die Fortuna - diesmal in der Liga in Düsseldorf.