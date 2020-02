Von Hoffnung und Verletzten: Ist Hendrik Weydandt der 96-Heilsbringer?

Gegen Wiesbaden fehlte ohne Guidetti Präsenz im Strafraum. „Einen John Guidetti oder Henne Weydandt hätten wir händeringend gebraucht in unserem Spiel“, fand Kocak. Wie lange Guidetti fehlt, steht nicht fest. Einen Faserriss ergaben die ersten Untersuchungen aber nicht, stattdessen „nur“ eine Wadenverhärtung. Glück im Unglück.

Eigentlich hat 96 schon genug Probleme – es geht um Abstiegssorgen, Fanproteste gegen Profiboss Martin Kind , das maue 2:2 gegen Wiesbaden. Samstag kamen noch zwei weitere dazu – vorm Spiel. Erst griff sich Startelf-Stürmer John Guidetti an die Wade , versuchte es noch mal mit Torschuss und ging dann gefrustet vorzeitig in die Kabine. Kurz danach folgte Marcel Franke. Auch er musste passen. Aber immerhin gibt es im Lazarett auch neue Hoffnung für Hannover.

Bei Franke gab es keine Wehen-Chance, und es könnte lange dauern bis zu seiner Rückkehr. Beim Innenverteidiger machte der eigentlich auskurierte Teilriss am Außenband im Knie neue Probleme.

Auch Guidetti könnte nach dem Schreck mit der Verhärtung schnell wieder fähig sein. Kocak: „Er wollte unbedingt spielen, aber das Risiko war uns zu hoch.“ Gegen Wiesbaden rutschte dafür Marvin Ducksch kurzfristig in die Startelf. Aber der einstige Zweitliga-Torschützenkönig hat bei 96 nicht den besten Stand, auch wegen seiner lustlosen Körperhaltung. Daran ändert nichts, dass er mit sechs Toren und fünf Vorlagen bester 96-Scorer ist.

Auch gut für Trainer Kocak: Die Rückkehr von Märchenstürmer Hendrik Weydandt steht kurz bevor, der 24-Jährige soll neue Hoffnung und alten Schwung bringen. Weydandt trainierte die vergangenen Wochen bereits mit dem Team nach seinen Achillessehnen-Problemen, stand immer ganz kurz vor der Rückkehr. Doch es klappte weder gegen Regensburg noch gegen Wehen. Aber die Sturmkante – immerhin zweitbester Scorer von 96 – steht kurz vor der Rückkehr. In Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr) soll es endlich wieder klappen mit einem Einsatz.

Die Sache mit Franke ist doppelt bitter für die Abwehr. Denn wegen dessen bevorstehender Rückkehr holte 96 im Winter-Transferzeitraum keinen neuen Innenverteidiger. „Leider hat er wieder Schmerzen bekommen, obwohl er schmerzfrei trainiert hat“, schilderte Kocak. „Das ist natürlich sehr ärgerlich am 1. Februar – weil wir davon ausgegangen sind, dass wir da keinen Bedarf mehr sehen. Jetzt stehen wir da und ärgern uns: Hätten wir doch vielleicht was gemacht auf der Position. Aber Fußball ist so. Ich hoffe, dass die Jungs schnell wieder gesund werden.“

Das gilt auch für die übrigen Verletzten und Angeschlagenen. Im 96-Lazarett stecken sonst noch Innenverteidiger-Talent Timo Hübers (Trainingsrückstand nach Knie-OP), der aber im Mai 2018 sein letztes Pflichtspiel machte, und Ersatztorwart Martin Hansen (Syndesmose), der bis Saisonende ausfällt. Auch Jungprofi Niklas Tarnat (drei Rippenbrüche) kommt nicht so schnell zurück. Kapitän Marvin Bakalorz fehlte zwar gegen Wiesbaden (Oberschenkelprobleme), dürfte aber schnell wieder fit sein.