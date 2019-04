Hannover 96: Hoffnung währt nur drei Stunden - Abstieg könnte am Samstag feststehen 

Am Samstagabend schlug der Tabellen-16. VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach mit 1:0, stellte den Punkteabstand zu Hannover damit wieder auf sechs Zähler – bei nur noch drei ausstehenden Spielen und damit maximal neun zu holenden Punkten. Heißt: Sollte das Team von Trainer Doll am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in München verlieren und Stuttgart zeitgleich einen Punkt in Berlin holen, wäre 96 abgestiegen.

Es war ein frommer Wunsch, den Thomas Doll direkt nach dem Spiel gegen Mainz formulierte. „Ich würde mich freuen, wenn am Ende die Schlagzeile steht: Wir haben es doch noch allen gezeigt. Das wäre großartig“, sagte der 96-Trainer. Sein Wunsch wird wohl nicht in Erfüllung gehen.

96 lieferte Mainz großen Kampf

Zu katastrophal waren die 96-Ergebnisse der letzten Wochen und Monate. Gegen Mainz gab es die ersten drei Punkte nach zuvor neun Spielen am Stück ohne Sieg. „Ich kann es nicht in Worte fassen. Wie lange wir gewartet haben, gekämpft haben, und jetzt ist es endlich so weit! Ich bin unglaublich glücklich“, sagte Kapitän Marvin Bakalorz nach der Partie.

96 hatte einen großen Kampf geliefert, mit dem Sieg und Edgar Prib einen Nachmittag voller Emotionen. Dabei hätte Mainz in der ersten Halbzeit locker in Führung gehen müssen. „Wir hatten genügend Chancen, um dieses Spiel zu gewinnen, haben alles versucht“, sagte FSV-Trainer Sandro Schwarz. Und als der Ball dann wirklich im 96-Netz lag, griff der Videoschiri ein. Zu Recht. Der Mainzer Quaison hatte vor seinem Treffer Pirmin Schwegler einfach weggeschubst, sich so Platz verschafft (28.). „Wir hatten nach 15 Minuten überhaupt keinen Zugriff mehr, hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Aber die Jungs haben sich reingehauen und alles gegeben“, bilanzierte Doll.