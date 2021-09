Neuer Hoffnungsträger: Ondoua in Wolfsburg erstmals der Boss im 96-Mittelfeld

Ondoua macht vom ersten Trainingstag den Eindruck, dass er seine Rolle annimmt. Er soll der neue Boss im defensiven Mittelfeld sein. Auf jener Position, wo bisher Dominik Kaiser, Sebastian Ernst oder auch Mike Frantz den Ansprüchen des Postens nicht gerecht werden konnten. Keiner von ihnen hat es gelernt, den riesigen Raum zwischen Abwehr und Angriff in beide Spielrichtungen abzudecken.

On­doua aber, der schon bei Servette Genf als einziger Sechser im 4-3-3-System spielte, scheint wie geschaffen für die Aufgabe. Genf spielte ein System, das auch Zimmermann vorschwebt, mit einem defensiven und zwei offensiveren Mittelfeldspielern. „Wir werden immer drei Mittelfeldspieler haben, da erwarte ich von allen ein bisschen Flexibilität“, sagt Zimmermann.

Es geht wohl bald körperlicher zur Sache

In Tom Trybull, der erst am Donnerstag aus der Quarantäne kommt, holte 96 noch einen zweiten Spieler von dem Format. Sowohl mit On­doua als auch Trybull hat 96 jetzt „andere Spielertypen, die gerade in der Zweikampfführung, Aggressivität und Denkweise eher defensiver ausgerichtet sind“. Dieses neue Denken war auch notwendig gewesen nach zehn Gegentoren in zwei Spielen.

Szenen von Ondoua aus Genf oder Trybull aus Norwich geben genügend Hinweise, dass 96 in Zu­kunft körperlicher zur Sache gehen wird. Genau das erhofft sich Zimmermann. Von den drei Mittelfeldspielern in Darmstadt (Kaiser, Kerk und Ernst) gewann keiner über die Hälfte seiner Zweikämpfe.