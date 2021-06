Hannover 96 träumt von 40.000 Fans: Chef Kind hofft auf „etliche ausverkaufte Partien“

Fußball wird schon vor Zuschauern gespielt, wenn auch vorerst nur dosiert. In Kiel durften 2300 Fans das 1:5 in der Relegation gegen Köln sehen. Bei den deutschen EM-Gruppenspielen werden sogar 14 000 in der Münchner Arena dabei sein. Es werden offensichtlich immer mehr Fans zugelassen.

Vergleich zur Saison 2019/2020

Um die 96-Planung zu verstehen, braucht es Vergleiche. Die letzte Zweitligasaison taugt dazu nicht. Da gab es bis auf die ersten beiden Partien nur Geisterspiele. In der Saison davor (2019/2020), der ersten Spielzeit nach dem Abstieg, konnten jedoch zwei Drittel der Partien noch vor Publikum ausgetragen werden. In diesen zwölf Heimspielen kam 96 auf einen Durchschnitt von 30 000 Zuschauern. Ausverkauft war nur die Partie gegen den HSV. Beim letzten Spiel vor Fans sahen 25 200 das 3:1 gegen Kiel. In dieser vorletzten Saison hatte 96 aber 21 000 Dauerkarten verkauft. Nun ist unklar, wie viele Fans sich Dauerkarten leisten wollen beim dritten Zweitligajahr in Serie.

Sicher ist nur, dass 96 nach dem Einbruch bei den TV-Geldern – es gibt 8 Millionen Euro weniger – die Einnahmen braucht. „Über Mehrerlöse im Ticketing könne wir teilweise die Verluste ausgleichen“, hofft Kind. Insofern sind in die Fan-Rechnungen auch finanzielle Zwänge einkalkuliert. Vieles wird dabei am sportlichen Erfolg hängen. Spielt 96 oben mit, könnte die Rechnung aufgehen. Aber dazu müssten auch mal die Pläne rund um Transfers und Mannschaft funktionieren.