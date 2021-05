One-Hit-Wonder Holger Kaiser: Wie der Ex-Akteur aus Ramlingen einmal für die 96-Profis kickte

So auch am 22. September 1996, als eine frappierend an Herrn Dr. Klöbner aus dem Sketch „Herren im Bad“ erinnernde Figur in Richtung Auswechselbank zeigte, während ein zweiter Protagonist – möglicherweise Herr Müller-Lüdenscheidt, ebenfalls von dem 2011 verstorbenen Humoristen gezeichnet – dem neuen Akteur den Weg aufs Spielfeld wies.

Früher sind Spielerwechsel im Niedersachsenstadion stets von Loriot begleitet worden. Denn auf der seinerzeit noch ziemlich pixeligen Anzeigetafel leuchteten treu zwei knollennasige Gestalten im typischen Monitororange der Achtziger- und Neunzigerjahre auf, wenn sich einer der Trainer von Hannover 96 entschlossen hatte, an seiner Formation personelle Veränderungen vorzunehmen.

Daniel Haas (Jahrgang 1983): Der gebürtige Erlenbacher spielte von 2002 bis 2005 bei Hannover 96. In den drei Spielzeiten pendelte Haas zwischen Bank, zweiter Mannschaft und Tribüne. Am 34. und letzten Spieltag der Saison 2003/04 stand er gegen den VfL Bochum im Tor von Hannover 96, allerdings erst ab Beginn der zweiten Halbzeit, und fing sich zwei Gegentreffer - einen von Ex-96er Frank Fahrenhorst - bei der 1:3 Niederlage. Aktuell steht er beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag. ©

Kaiser darf knapp 15 Minuten ran

Am 8. Spieltag der Regionalliga Nord führten die erst kurz zuvor in die Drittklassigkeit abgerutschten Hannoveraner nach 78 Minuten mit 3:0 gegen die Amateure des FC St. Pauli, als 96-Coach Reinhold Fanz den Tunesier Fahed Dermech aus dem Spiel nahm und dafür Holger Kaiser aufs Feld schickte.

Beinahe wäre der Tausch noch an einem winzigen Detail gescheitert, denn mit Einwechslungen war der 1995 vom SV Ramlingen/Ehlershausen zur zweiten Mannschaft von Hannover 96 gekommene Kaiser gar nicht so recht vertraut. „Ich hatte mein ganzes Leben eigentlich immer von Anfang an gespielt“, sagt er heute lachend.

Und so wartete er längere Zeit teilnahmslos gestiefelt und gespornt am Rand, ohne jedoch auf den heiligen Rasen zu dürfen. Ehe Fanz seinem Debütanten riet, doch am besten mal dem Linienrichter den Wink zu geben, dass er dort nicht grundlos herumstehe. Gesagt, getan: Kaiser durfte vor rund 11 000 Zuschauern schließlich doch noch rund eine Viertelstunde lang mittun.

Und der Celler erlebte in seinen knapp 15 Minuten Drittligafußball so einiges. Unmittelbar, nachdem Kaiser seine Position eingenommen hatte – Fanz hatte ihn vor die Abwehr geschickt, die mit Fabian Ernst, Carsten Linke und Harald Gärtner nicht eben unprominent besetzt war –, kamen die Gäste aus Hamburg im Anschluss an eine Standardsituation zum Ehrentor. Der ebenfalls eingewechselte Klaus Ottens (82. Minute) sowie Kultstürmer Vladan Milovanovic (88.) legten noch zwei Treffer für die Heimelf drauf, die durch diesen 5:1-Erfolg ihren ersten Tabellenplatz mit 21 Punkten manifestierte.