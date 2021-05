Aufstellung fix: Mit dieser Elf startet Hannover 96 bei Holstein Kiel

Hannover 96 ist am Montagabend (18 Uhr) im Nachholspiel der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel gefordert. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge (1:2 gegen Darmstadt, 2:4 in Sandhausen) braucht das Team von Kenan Kocak dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Die Aufgabe wird allerdings alles andere als einfach - die Kieler befinden sich aktuell im Höhenflug und haben noch beste Chancen, den Aufstieg in die erste Bundesliga zu schaffen.

Für 96 geht es nur noch darum, die Spielzeit so erfolgreich wie möglich zu beenden und in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern. Aktuell stehen die Roten auf einem schwachen 13. Tabellenplatz. In Kiel muss Kocak, der am Saisonende durch Jan Zimmermann ersetzt wird, auf Niklas Hult, Baris Basdas und Kapitän Dominik Kaiser verzichten.