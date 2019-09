"Distanzieren uns nachdrücklich davon": Hannover 96 bezieht Stellung zum Banner in Kiel

Beim Auswärtsspiel in Kiel am Freitagabend präsentierten einzelne Anhänger von Hannover 96 ein großes Spruchband mit der Aufschrift "KEEP ON FIGHTING, GUSTAV!". 96 liegen inzwischen Erkenntnisse vor, dass es sich dabei um ein rechtsradikales Mitglied einer schwedischen Ultragruppe des Klubs AIK Solna handelt. Falls jene Person gemeint ist, distanziert sich Hannover ausdrücklich.