"Qualitativ einfach sehr gut besetzt": Kiel-Trainer Ole Werner warnt vor Hannover 96

Welche Serie bricht? Die in der HDI-Arena noch ungeschlagenen 96er treffen am Sonntag (13.30 Uhr) auf die Störche aus Kiel, die in dieser Saison noch keine Auswärtsniederlage hinnehmen mussten. Die Kieler sind dafür bekannt, sich nicht nur aufs Verteidigen zu beschränken, sondern mitzuspielen und Nadelstiche in der Offensive zu setzen. Das weiß auch 96-Trainer Kenan Kocak.

96? "Ist immer noch ein großer Name, das ist klar."

Natürlich will auch Kiels Trainer Ole Werner die Qualitäten seiner Mannschaft auf dem Platz sehen. Auch dem 32-Jährigen ist es nicht entgangen, dass 96 in der noch jungen Saison mit Schwankungen zu kämpfen hatte. "Uns ist auch aufgefallen, dass die Leistungen (Von 96, Anm. d. Red.) zwischen Heim- und Auswärtsspielen sehr unterschiedlich ist", so Werner. "Wir müssen aber immer davon ausgehen, dass der Gegner an dem Tag, an dem er gegen uns spielt, sein gutes Gesicht zeigt und an seine Leistungsgrenze kommt."

Trotzdem glaubt der Kieler Coach an seine Mannschaft: "Wenn wir einen guten Job machen und an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, ist es möglich, drei Punkte zu holen." Dafür müsse man allerdings an der "Leistungsgrenze" spielen - schließlich habe Hannover große Qualitäten in den eigenen Reihen. 96 sei "immer noch ein großer Name, das ist klar. Von den Einzelspielern, die auf dem Platz stehen, ist das mit Sicherheit eine Mannschaft, die auf vielen Positionen qualitativ einfach sehr gut besetzt ist."