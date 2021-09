Stimmen zum 96-Sieg bei Holstein Kiel: "Sollten wir nicht überbewerten"

Der erste Auswärtssieg der Saison ist unter Dach und Fach! Hannover 96 durfte sich am Samstag über einen deutlichen und hochverdienten 3:0-Erfolg bei Holstein Kiel freuen. Das Team von Jan Zimmermann spielte dabei insgesamt 80 Minuten in Überzahl und nutzte diese in beeindruckender Art und Weise aus. Kiels Keeper Ioannis Gelios war nach einem Foul an Lukas Hinterseer früh mit glatt Rot vom Platz geflogen.

Sebastian Ernst (18.), Sebastian Kerk (25.) und Linton Maina (34.) entschieden die Partie durch ihre Tore bereits im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel ließ es 96 schließlich etwas ruhiger angehen, behielt aber stets die Spielkontrolle. Kein Wunder, dass Zimmermann im Anschluss zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war.