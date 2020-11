Mit Franke und Stehle: So würdet ihr Hannover 96 gegen Holstein Kiel aufstellen

Nach der desolaten Leistung in Würzburg will Hannover 96 gegen Holstein Kiel zurück in die Erfolgsspur finden. Dazu braucht es allerdings eine andere Einstellung als vor einer Woche - ansonsten droht die nächste Pleite. Das Gute: Die Roten haben ein Heimspiel vor der Brust. In der HDI-Arena wurden bislang starke zehn von zwölf möglichen Punkten geholt.

Trainer Kenan Kocak muss allerdings erneut auf Innenverteidiger Timo Hübers (Kniestauchung) und Flügelflitzer Linton Maina (Kniebeschwerden) verzichten. Geht es nach euch, sollen dafür Marcel Franke und Youngster Simon Stehle in die Startelf rücken.