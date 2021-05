User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis bei Holstein Kiel?

Hannover 96 musste am Montagabend bei Holstein die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Das Team von Kenan Kocak verlor unglücklich mit 0:1 und schlittert immer tiefer in die Krise. Der Kieler Fin Bartels erzielte kurz vor der Pause (44.) das entscheidende Tor.

Insgesamt zeigte 96 allerdings eine ordentliche Leistung und ließ in der Defensive kaum etwas anbrennen. Der Aufstiegsaspirant aus Kiel biss sich an der 96-Defensive um Timo Hübers, Josip Elez und Simon Falette häufig die Zähne aus. Ein Unaufmerksamkeit im ersten Durchgang reichte allerdings aus, um 96 die nächste Niederlage zuzufügen.