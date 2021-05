Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Holstein Kiel

Nach fünf Heimsiegen in Serie wollen sich Holstein Kiels Störche auch vom Nordrivalen aus Hannover nicht stoppen lassen. Die Kieler sind nach ihrer Corona-Zwangspause im Vergleich zu Fürth sogar um zwei Spiele im Rückstand und haben in dieser Woche gegen 96 und Jahn Regensburg (Donnerstag) eine Doppelchance, auf Rang zwei zu rücken. „Wir dürfen allerdings keinen Deut nachlassen“, forderte Torjäger Fin Bartels mit Blick auf die mögliche Erstligapremiere der KSV Holstein.

Die Statistik:

Im Hinspiel war 96 lange besser, verlor aber 0:3 – durch drei Gegentore in vier Minuten. Das bisher letzte Auswärtsspiel im Holstein-Stadion gewann Hannover 2019 mit 2:1, dadurch hielt sich Ex-Coach Mirko Slomka ein paar Spiele länger auf der 96-Bank. Es war auch das erste Spiel von Kiels Immer-Noch-Coach Ole Werner (damals Interimstrainer). Diesmal fehlen ihm Gelios und Thesker. (Heimbilanz 1/1/2)

Personalsituation bei 96:

Abwehrchef Timo Hübers war nach seiner Oberschenkelverletzung schon gegen Darmstadt wieder dabei - auch in Kiel wird er dabei sein. Franck Evina (Außenbandriss im Knie) ist noch keine Option. Baris Basdas, Niklas Hult und Dominik Kaiser meldeten sich kurzfristig ab - das Trio kämpft mit muskulären Problemen.

Personalsituation bei Kiel:

Die Breite des Kaders stimmt ihn in jeder Hinsicht zuversichtlich, auch wenn in Abwehrspieler Mikkel Kirkeskov (Handgelenkbruch) am Wochenende ein neuer Verletzter hinzukam.